Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 мая 2026 9:56

Жителей Липецка предупредили о громких хлопках из-за ликвидации обломков БПЛА

Горожан просят сохранять спокойствие
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
О месте обнаружения фрагментов беспилотника следует сообщить по телефону 112.

О месте обнаружения фрагментов беспилотника следует сообщить по телефону 112.

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Липецка предупредили о возможных громких хлопках. Как сообщил губернатор области Игорь Артамонов, сегодня сотрудники Росгвардии проведут работы по обезвреживанию обломков БПЛА. Горожан просят сохранять спокойствие.

– Ликвидация будет проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Возможен сильный хлопок. Прошу жителей сохранять спокойствие. Оперативные службы работают в штатном режиме, – говорится в сообщении в MAX-канале главы региона.

Жителей просят не подходить к обломкам. О месте обнаружения фрагментов беспилотника следует сообщить по телефону 112.