Жителей Липецка предупредили о громких хлопках из-за ликвидации обломков БПЛА

О месте обнаружения фрагментов беспилотника следует сообщить по телефону 112. Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Липецка предупредили о возможных громких хлопках. Как сообщил губернатор области Игорь Артамонов, сегодня сотрудники Росгвардии проведут работы по обезвреживанию обломков БПЛА. Горожан просят сохранять спокойствие.

– Ликвидация будет проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Возможен сильный хлопок. Прошу жителей сохранять спокойствие. Оперативные службы работают в штатном режиме, – говорится в сообщении в MAX-канале главы региона.

Жителей просят не подходить к обломкам. О месте обнаружения фрагментов беспилотника следует сообщить по телефону 112.