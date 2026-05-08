В ДТП в Липецкой области тяжелые травмы получили двое детей на велосипедах

В Липецкой области 7 мая в результате ДТП тяжелые травмы получили двое детей на велосипедах. Пострадавших 9 и 10 лет доставили в учреждение здравоохранения и госпитализировали.

По данным региональной Госавтоинспекции, около пяти часов вечера в Добровском округе на автодороге Волчье – Каликино 56-летний водитель ГАЗа не учел безопасный боковой интервал и столкнулся с 10-летним велосипедистом. Около 8 часов вечера в Данкове на улице Московской 40-летний водитель ВАЗа совершил наезд на 9-летнего велосипедиста. По фактам ДТП проводятся проверки.