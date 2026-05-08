Александр Митин родился в Липецке в 1978 году. Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области.

В Липецкой области назначили нового министра физкультуры и спорта. Пост занял уроженец областного центра Александр Митин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Александр Митин родился в Липецке в 1978 году. Окончил Липецкий государственный педагогический институт по специальности «Педагог по физической культуре и спорту» и Воронежский институт МВД РФ по направлению «Юриспруденция». Прошел профессиональную переподготовку по управленческим технологиям и направлениям: «Тренер (легкая атлетика)», «Спортивный психолог». Замещал должности тренера, методиста и директора Липецкой областной спортшколы олимпийского резерва по легкой атлетике и Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Женат, воспитывает двух дочерей.