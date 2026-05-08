В Липецке директора управляющей компании оштрафовали на 50 тысяч рублей

К ответственности привлекли директора управляющей компании, которая обслуживает более 10 многоквартирных домов в областном центре.

В Липецке привлекли к ответственности директора управляющей компании, которая обслуживает более 10 многоквартирных домов. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, во всех подъездах одного из домов на улице Невского входные группы и лестничные клетки находятся в ненадлежащем состоянии, на отопительных приборах – следы ржавчины, входные двери на чердачные помещения открыты, замки отсутствуют. Все эти упущения сотрудники надзорного ведомства выявили в ходе проверки.

Руководителю управляющей организации представление. Кроме того, суд принял решение оштрафовать директора компании на 50 тысяч рублей за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

– Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования нарушения закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства устранены. Дом приведен в порядок, – прокомментировали в прокуратуре Липецкой области.