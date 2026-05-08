В липецком СТ «Ударник» обнаружили стихийную свалку на 38 сотках земли

Жители Липецка сообщили в Росприроднадзор о несанкционированном размещении отходов в районе садоводческого товарищества «Ударник». Сотрудники ведомства провели выездное обследование земельного участка. Информация о стихийной свалке подтвердилась.

Как сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора, на площади 3800 квадратных метров зафиксировано размещение твердых коммунальных отходов, порубочных остатков, отработанных автомобильных шин и прочих строительных отходов. Специалисты регионального филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений отобрали пробы почвы и отходов.

– Сотрудники рассчитают ущерб, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды. В целях установления виновного лица материалы выездного обследования направлены в УМВД России по Липецкой области, – уточнили в надзорном ведомстве.