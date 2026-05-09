С Днем Победы жителей Липецкой области поздравили руководители региона

Наш долг – хранить и передавать правду о войне детям и внукам. Скриншот видео правительства Липецкой области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и спикер регионального парламента Владимир Сериков поздравили липчан, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны с 81-й годовщиной Великой Победы.

Руководители региона подчеркнули, что этот день навсегда останется символом несгибаемой воли и мужества нашего народа, пережившего самые страшные испытания и выстоявшего, победившего фашизм, подарившего миру жизнь.

«Липецкая земля внесла свой вклад в общую Победу: десятки тысяч наших земляков ушли на фронт, многие не вернулись. Не покладая рук липчане трудились в тылу. В наших госпиталях спасали раненых. Липецкие заводы работали на оборону, а поля кормили солдат. Мы были прочным и надёжным щитом армии – остаемся им и сейчас. Мы помним рассказы своих родных о войне. Знаем, как наши люди верили и ждали. И как ликовали в мае 1945-го. В каждой семье своя история, своя боль, своя надежда, своя тихая гордость и вечная память. Наш долг – бережно хранить правду о войне, передавать ее детям и внукам и не позволять обесценивать подвиг тех, кто отдал жизнь за наше будущее. Сегодня, когда в мире снова поднимают голову те, кто готов повторить чудовищные ошибки прошлого, мы должны помнить: предки уже показали, как побеждать. Их дело продолжают наши воины – те, кто сейчас на передовой. Кто не ищет славы, а просто защищает свой дом, свою семью, свою землю. И пока мы едины – мы непобедимы. Пока мы помним – мы сильны. Низкий поклон нашим дедам и прадедам. Спасибо за то, что сегодня мы можем просто идти по улице, работать, любить, растить детей. Спасибо за каждый новый день, за свободу. С Днем Великой Победы! », – говорится в поздравлении от первых лиц региона.