9 мая в Липецке у памятника Героя Советского Союза Василия Маргелова высадили ели

Участники мероприятия почтили память легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова. Фото: Пресс-служба администрации города Липецка..

В Липецке в День Победы у памятника Героя Советского Союза Василия Маргелова высадили ели. В акции приняла участие делегация из Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

– Памятная акция прошла у монумента Героя Советского Союза Василия Маргелова. В высадке елей приняли участие делегация из Сербии, представители городской администрации, депутаты и общественники, – уточнили в мэрии.

По задумке организаторов, новые деревья призваны стать символом памяти о подвиге поколения победителей в Великой Отечественной войне, уважения к военной истории нашей страны и братских связей между народами.

– Теперь у памятника легендарному командующему ВДВ появилась еще одна живая часть истории – молодые ели, которые будут расти вместе с памятью о героях, – выразили надежду участники акции.