19-летний липчанин украл из магазина колбасы, сыра и шоколада на 21 тысячу рублей

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Молодого человека поймали на краже продуктов питания из сетевого магазина в Октябрьском районе города. Сумма ущерба превысила 21 тысячу рублей.

По данным областного УМВД России, преступление фигурант совершил 10 апреля. Его добычей стали колбасная, сырная и шоколадная продукция. Неоплаченные товары злоумышленник спрятал в сумку, убедился, что за ним никто не наблюдает, и беспрепятственно покинул магазин. Украденные продукты питания он продал.

Расследование продолжается. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.