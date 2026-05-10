Мошенники запугали молодого жителя Липецкой области, угрожая уволить родителей

18-летний житель Грязинского округа попался на уловку мошенников. Схема обмана, которую применили злоумышленники, была продуманной и не новой. По информации пресс-службы областного УМВД, парню позвонили под предлогом замены домофона в квартире родителей и попросили назвать код из смс-сообщения. Затем молодой человек узнал о взломанном аккаунте на портале госуслуг и был шокирован известием об оформленной доверенности на гражданина недружественной страны. Эта незаконная сделка, как убеждали жертву мошенники, может привести к увольнению родителей, обыскам в квартире и изъятию сбережений. Спасти от таких последствий поможет перевод всех денег на «безопасный» счет.

– Забрав родительские деньги в размере 260 тысяч рублей, молодой человек направился к терминалу по указанному аферистами адресу. Он перешел по ссылке, скачал неизвестный файл, поднес телефон с установленным приложением и внес частями всю сумму, – сообщили в полиции.

Парню обещали, что средства вернутся на счет, а переживать за родителей больше не стоит. Спустя время молодой человек осознал, что его обманули, и обратился в дежурную часть. Правоохранители возбудили уголовное дело. Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы.