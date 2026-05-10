Дома на четырех улицах Липецка останутся без воды 11 мая

Очередное плановое отключение воды запланировано на 11 мая. Об ограничениях предупредили в городской администрации. Подачу ресурса прекратят с 10 утра, а вернут после завершения работ. Точные временные сроки не обозначены.

Без воды на день останутся несколько домов на четырех улицах Липецка:

- Юношеская, 50 стр. 7, 50а, 50 стр. 9, 50 стр. 10;

- Орловская, 42, 42а;

- Советская, 61а;

- Новая, стр. 1, 10, 10/1, 11, 13, 16, 16/1, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21;

А также частный сектор села Косыревка - улицы Советская и Ленина.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. Справки но номерам: *6048,236-048. После окончания работ возможно повышение мутности воды.