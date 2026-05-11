С вопросами о детском отдыхе липчане могут обратиться на горячую линию Роспотребнадзора

В круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр по номеру: 8-800-555-49-43. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 11 по 22 мая Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха, а также качества и безопасности детских товаров. Об этом жителям Липецкой области сообщили в региональном управлении надзорного ведомства. Звонки ждут с 11 по 22 мая.

Уточняется, что специалисты ответят на вопросы, касающиеся безопасности и качества детской одежды и обуви, игрушек, питания, электронных гаджетов, товаров для активного отдыха. Липчане смогут также получить информацию о том, какая медицинская документация необходима при отправке ребенка в лагерь, какие есть правила дезинфекции оздоровительных учреждений и каков порядок организации перевозок детей. В случае необходимости организаторы горячей линии помогут оформить претензии к продавцам детских товаров и дадут рекомендации по выбору детского лагеря и правильной подготовке ребенка к поездке.

Номера телефонов и адреса консультационных центров доступны на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).