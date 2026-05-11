В Ельце юные фигуристы порадовали зрителей концертом на льду в честь Дня Победы

Скриншот видео, предоставленного администрацией города Ельца.

В Ельце юные фигуристы порадовали зрителей концертом на льду в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Ледовом дворце имени Анатолия Тарасова участники представили номера под трогательные песни военных лет.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, фигуристы кружились в вальсе, парили надо льдом и танцевали под знаменитые «Катюшу», «Смуглянку» и «День Победы». От этих мелодий сжимается сердце у каждого, кто свято чтит память о героях войны, кто знает и дорожит историей народа-победителя.

– И пусть вместо фронтовых дорог – ледовая арена, а вместо солдатских шинелей – яркие костюмы, чувства остаются теми же: гордость, боль, благодарность и слезы на глазах. Поздравляем юных фигуристов с отличными выступлениями! – отметили в мэрии Ельца.