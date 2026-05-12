Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 7:32

Школы в Липецке на два дня ушли на удаленку из-за угрозы провокаций

Для детей начальных классов организовали дежурные группы
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В дистанционном формате ученики будут заниматься 12 и 13 мая.

В дистанционном формате ученики будут заниматься 12 и 13 мая.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Школы Липецка на два дня ушли на удаленку. В дистанционном формате ученики будут заниматься 12 и 13 мая. В мэрии временные изменения объяснили «возможными провокациями». Для детей начальных классов, родителям которых не с кем оставить их дома, организовали дежурные группы. Уточняется, что в детских садах тоже работают дежурные группы. Прием детей осуществляется по заявлению родителей.

Вице-губернатор Юлия Котлярова сообщила, что 12 и 13 мая отменяются массовые мероприятия во всех образовательных учреждениях Липецкой области. В учреждениях дополнительного образования очные занятия в кружках и секциях тоже проводиться не будут.

– Прошу отнестись к этим мерам с пониманием. Они носят временный и профилактический характер и принимаются исключительно в интересах безопасности детей, – отметила заместитель главы региона.