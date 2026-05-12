Школы в Липецке на два дня ушли на удаленку из-за угрозы провокаций

Школы Липецка на два дня ушли на удаленку. В дистанционном формате ученики будут заниматься 12 и 13 мая. В мэрии временные изменения объяснили «возможными провокациями». Для детей начальных классов, родителям которых не с кем оставить их дома, организовали дежурные группы. Уточняется, что в детских садах тоже работают дежурные группы. Прием детей осуществляется по заявлению родителей.

Вице-губернатор Юлия Котлярова сообщила, что 12 и 13 мая отменяются массовые мероприятия во всех образовательных учреждениях Липецкой области. В учреждениях дополнительного образования очные занятия в кружках и секциях тоже проводиться не будут.

– Прошу отнестись к этим мерам с пониманием. Они носят временный и профилактический характер и принимаются исключительно в интересах безопасности детей, – отметила заместитель главы региона.