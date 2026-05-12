Три человека погибли в столкновении ГАЗа и иномарки на автодороге Липецк – Данков

Смертельные травмы получили один из водителей и два пассажира. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Вечером 11 мая в Лебедянском округе произошло ДТП, унесшее жизни троих человек. По данным областной Госавтоинспекции, около 18:00 на дороге Липецк – Данков столкнулись автомобили ГАЗ с 66-летним водителем и «Киа» под управлением 45-летнего мужчины.

В результате аварии водитель ГАЗа и два пассажира иномарки от полученных травм погибли. Водитель и еще одна пассажирка легковушки получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в больницу. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего ДТП.