За прошедшие праздники 7 жителей Липецкой области попались на уловки мошенников. Чаще всего жертв убеждали перевести личные сбережения на «безопасные счета». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального УМВД России.

В ведомстве рассказали, что в отдел полиции обратилась мать 19-летнего парня. Злоумышленники напугали его утечкой персональной информации. Избежать негативных последствий предложили с помощью декларации сбережений. Молодой человек взял телефон матери и перевел аферистам 135 тысяч рублей. С подобным заявлением в дежурную часть обратилась и 20-летняя горожанка. Она лишилась 140 тысяч рублей, которые по указанию злоумышленников взяла в кредит. Еще один 19-летний липчанин перевел мошенникам около 18 тысяч рублей якобы за освобождение от уголовной ответственности за спонсирование вооруженных сил Украины. 21-летняя жительница Ельца лишилась 23 тысяч рублей. Преступники обманом получили доступ к ее расчетному счету и по QR-коду оплатили свои покупки в интернет-магазинах.

По фактам мошеннических действий полицейские возбудили уголовные дела. Жителей просят не терять бдительность – не общаться по телефону с незнакомцами и не совершать необдуманных финансовых операций.