Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2026 11:55

Жителю Липецкой области за повторную нетрезвую езду дали 320 часов обязательных работ

Автомобиль подсудимого конфисковали
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Суд приговорил мужчину к 320 часам обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года.

Суд приговорил мужчину к 320 часам обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Липецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения и отказе пройти медицинское освидетельствование.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, сотрудники ГИБДД остановили машину правонарушителя в феврале. Водитель был явно пьян, из-за чего в этот раз стал фигурантом уголовного дела. Суд приговорил его к 320 часам обязательных работ и лишил прав на 2 года. Автомобиль ЛАДА-211540 конфисковали в доход государства.