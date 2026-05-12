Жителю Липецкой области за повторную нетрезвую езду дали 320 часов обязательных работ

Липецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения и отказе пройти медицинское освидетельствование.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, сотрудники ГИБДД остановили машину правонарушителя в феврале. Водитель был явно пьян, из-за чего в этот раз стал фигурантом уголовного дела. Суд приговорил его к 320 часам обязательных работ и лишил прав на 2 года. Автомобиль ЛАДА-211540 конфисковали в доход государства.