НовостиПроисшествия13 мая 2026 5:26

За кражу забытой на скамейке сумки ельчанину грозит до 5 лет колонии

У мужчины уже есть судимость за аналогичное преступление
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Злоумышленник забрал сумку и убежал. Скриншот видеозаписи, предоставленной УМВД России по Липецкой области.

В полицию в Ельце обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка сообщила о пропаже своей сумки, которую она ненадолго оставила без присмотра на скамейке в центре города. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 53-летний ельчанин. На записи с камеры уличного наблюдения отчетливо видно, что именно он забирает чужую вещь и убегает.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, злоумышленник сумку выбросил. Себе он оставил 4500 рублей и две бутылки алкоголя, которые в ней находились. Мужчина снова стал фигурантом уголовного дела. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.