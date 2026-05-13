Житель Липецкой области напал с ножом на отца, один из ударов пришелся в голову

Липецкие следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Ленино. Фигурант напал с ножом на отца, один из ударов пришелся в голову. Мужчине чудом удалось убежать от озверевшего сына. Врачи успели оказать пострадавшему необходимую помощь.

Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, злоумышленник набросился на отца, чтобы его убить. Преступление произошло 8 мая. Подозреваемый задержан. Назначены судебные экспертизы, в том числе с целью установления вменяемости фигуранта. Расследование продолжается.