Районная больница в Липецкой области подала к подрядчику иск на миллион рублей

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит исковое заявление Данковской районной больницы о возмещении ущерба, причиненного при капитальном ремонте кровли. По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, с ответчика – ООО «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк Липецк» – намерены взыскать миллион рублей.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2024 года больница и строительная фирма заключили контракт на ремонт кровли зданий учреждения здравоохранения в поселке Лев Толстой. Подрядчик вскрыл кровельное покрытие, но не обеспечил защиту раскрытой части крыши от дождей. В результате протечек повреждены потолочные перекрытия в помещениях поликлиники, хирургического и терапевтического отделений, а также стерилизационного отделения и столовой.

Уточняется, что направленная в адрес ответчика досудебная претензия осталась без удовлетворения. Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.