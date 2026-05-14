В Липецкой области мастер по установке дверей обманул клиентов на 167 тысяч рублей

В городе Грязи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Как сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, фигурант обманул жителей областного центра, Грязинского и Добринского округов на общую сумму 167 тысяч рублей. Потерпевшим он обещал оказать услуги по установке пластиковых дверей.

– На момент совершения преступлений грязинец подрабатывал в компании, занимающейся установкой оконных и пластиковых конструкций. Помимо законного заработка обвиняемый решил путем обмана клиентов поправить сложившееся в его семье сложное материальное положение. Он убеждал заказчиков в добропорядочности своих намерений, делал замеры, заключал договоры, обсуждал ход выполнения работ. Однако, когда граждане отдавали ему задаток, он переставал выходить на связь, – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд. Теперь злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.