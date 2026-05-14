Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 мая 2026 10:34

Липчанка перевела на «безопасный» счет жительницы Кемеровской области 140 тысяч рублей

С владелицы счета взыщут неосновательное обогащение
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Мошенники убедили липчанку перевести личные сбережения на«безопасный» счет.

Мошенники убедили липчанку перевести личные сбережения на«безопасный» счет.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерка из Усманского округа Липецкой области стала жертвой мошенников. По указанию аферистов на «безопасный» счет она перевела 140 тысяч рублей. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело. Правоохранители установили, что владелицей счета является жительница Кемеровской области.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства отправили в суд исковое заявление к кемеровчанке. В пользу обманутой пенсионерки с нее взыщут 140 тысяч рублей в качестве неосновательного обогащения. Иск находится на рассмотрении.