Липчанка перевела на «безопасный» счет жительницы Кемеровской области 140 тысяч рублей

Пенсионерка из Усманского округа Липецкой области стала жертвой мошенников. По указанию аферистов на «безопасный» счет она перевела 140 тысяч рублей. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело. Правоохранители установили, что владелицей счета является жительница Кемеровской области.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства отправили в суд исковое заявление к кемеровчанке. В пользу обманутой пенсионерки с нее взыщут 140 тысяч рублей в качестве неосновательного обогащения. Иск находится на рассмотрении.