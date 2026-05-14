Житель Липецка заплатит 42 тысячи рублей штрафа за оскорбление бывшей супруги

В прокуратуру Советского района города Липецка обратилась местная жительница. Женщина пожаловалась на многочисленные оскорбительные высказывания в ее адрес со стороны бывшего мужа. Сотрудники надзорного ведомства приняли меры реагирования – составили в отношении мужчины 14 дел об административном правонарушении.

– Установлено, что заявительница заблокировала контакт экс-супруга в своем смартфоне, но мужчина вышел из положения таким образом: с января по март 2026 года на фоне личных неприязненных отношений через мобильное банковское приложение он отправлял ей небольшую сумму денег и добавлял сообщения с оскорблениями, – сообщили в прокуратуре.

По итогам рассмотрения 14 дел суд назначил виновному штраф на общую сумму 42 тысячи рублей.