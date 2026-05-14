До 5 лет грозит жителю Липецкой области за незаконное хранение винтовки и патронов

В Тербунском округе утвердили обвинительное заключение и направили в суд уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. В преступлении обвиняют местного жителя. По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчина незаконно хранил в своем доме однозарядную винтовку бокового боя калибра 5,6 мм и боеприпасы к ней – нарезные спортивно-охотничьи патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм.

– Разрешения на хранение и ношение оружия мужчина не имел. Зная, что нарушает закон, во время проведения обыска он пытался скрыть патроны от сотрудников полиции, поместив их в карман своих брюк, но это заметил оперативник, – рассказали в надзорном ведомстве.

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.