Липецкий суд расторг кредитный договор, оформленный подростком с телефона матери

Суд расценил действия банка как недобросовестные, не учитывающие интересы клиента и не содействующие ему в защите его прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке кредит, заключенный подростком с телефона матери, признали недействительным. Девочка находилась под влиянием мошенников. По их указанию полученные кредитные средства она перевела на незнакомые счета сразу после их зачисления. Несовершеннолетняя также отдала злоумышленникам деньги, которые хранились на ее собственной карте. В тот же день, узнав о произошедшем, мать подростка обратилась в полицию и в банк. Без судебного разбирательства не обошлось.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, Октябрьский районный суд города Липецке признал недействительным кредитный договор, заключенный через банковское приложение клиента. Банк попытался оспорить это решение, но безуспешно. Судебная коллегия областного суда согласилась с решением суда первой инстанции, усмотрев в действиях банка признаки недобросовестного поведения.

«С учетом установленных обстоятельств действия банка следует расценивать как недобросовестные, не учитывающие интересы клиента и не содействующие ему в защите его прав. При немедленном перечислении банком денежных средств третьему лицу, их формальное зачисление на открытый в рамках кредитного договора счет с одновременным списанием на счет другого лица само по себе не означает, что денежные средства были предоставлены именно заемщику», – говорится в апелляционном определении.