Москвич помог мошенникам похитить 468 тысяч рублей у пенсионерки из Липецка

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области вышли на след и задержали 35-летнего жителя города Москвы. По данным ведомства, он был курьером у мошенников и помог им похитить 468 188 рублей у пенсионерки из Липецка.

90-летнюю женщину преступники убедили в необходимости декларации денег во избежание уголовной ответственности. Думая, что общается с представителями силовых ведомств, пожилая горожанка собрала все личные сбережения в пакет и в подъезде своего дома передала курьеру. Уже в Москве он отдал деньги другому участнику криминальной схемы.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Полицейские устанавливают обстоятельства преступления и личности всех злоумышленников. Задержанному москвичу грозит до шести лет лишения свободы.