Желающих увидеть выпуск летучих мышей ждут к 20:00 на остановке «Центральный пляж».

Вечером 15 мая сотрудники Липецкого зоопарка выпустят на волю летучих мышей, которые находились под их опекой с поздней осени. В зоопарк они попали в истощенном состоянии – ослабленные, обессиленные, голодные, замерзшие и травмированные.

– В холодное время года, когда нет насекомых, рукокрылые особенно сильно нуждаются в помощи человека. Все эти месяцы наши сотрудники заботились о животных: выхаживали, докармливали, лечили, создавали условия для спячки. И трое подопечных из Липецкой области уже успешно вернулись в природу. Настал черед рукокрылых из Липецка, – рассказали в зоопарке.

Мероприятие проведут на берегу реки Воронеж около Нижнего парка. Желающих увидеть выпуск летучих мышей ждут к 20:00 на остановке «Центральный пляж».