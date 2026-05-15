Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 5:28

Вечером 15 мая сотрудники Липецкого зоопарка выпустят на волю летучих мышей

Мероприятие проведут на берегу реки Воронеж около Нижнего парка
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Желающих увидеть выпуск летучих мышей ждут к 20:00 на остановке «Центральный пляж». Скриншот видео Липецкого зоопарка.

Желающих увидеть выпуск летучих мышей ждут к 20:00 на остановке «Центральный пляж». Скриншот видео Липецкого зоопарка.

Вечером 15 мая сотрудники Липецкого зоопарка выпустят на волю летучих мышей, которые находились под их опекой с поздней осени. В зоопарк они попали в истощенном состоянии – ослабленные, обессиленные, голодные, замерзшие и травмированные.

– В холодное время года, когда нет насекомых, рукокрылые особенно сильно нуждаются в помощи человека. Все эти месяцы наши сотрудники заботились о животных: выхаживали, докармливали, лечили, создавали условия для спячки. И трое подопечных из Липецкой области уже успешно вернулись в природу. Настал черед рукокрылых из Липецка, – рассказали в зоопарке.

Мероприятие проведут на берегу реки Воронеж около Нижнего парка. Желающих увидеть выпуск летучих мышей ждут к 20:00 на остановке «Центральный пляж».