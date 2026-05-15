Жительницу Липецкой области осудили за финансирование украинской религиозной организации

Лебедянский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы. По информации объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщину признали виновной в финансировании украинской религиозной организации, которая в 2022 году признана нежелательной на территории Российской Федерации и представляющей угрозу основам конституционного строя нашей страны.

Выяснилось, что подсудимая разделяла идеи этой организации. Во время обысков у неё изъяли специфическую литературу и обнаружили переписку с единомышленниками. В переписке обсуждалась выплата так называемой «десятины» на финансирование деятельности организации.

– Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Липецкой области. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, – сообщили в пресс-службе судов региона.

Уточняется также, что в производстве суда остается уголовное дело в отношении 34-летней дочери осужденной, которую обвиняют в аналогичном преступлении.