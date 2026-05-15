Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 7:05

Липчанку наказали за самовольное подключение дома к электрическим сетям

Женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Злоумышленницу привлекли к административной ответственности.

Злоумышленницу привлекли к административной ответственности.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мировой судья Краснинского судебного участка Становлянского судебного района рассмотрела дело об административном правонарушении в отношении 45-летней местной жительницы. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, злоумышленница самовольно подключила жилой дом к электрическим сетям ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

Более того, оказалось, что электрооборудование в доме было подключено в обход индивидуального прибора учета электроэнергии, что повлекло безучетное потребление электричества. Правонарушительницу оштрафовали на 10 тысяч рублей.