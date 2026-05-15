Липчанку наказали за самовольное подключение дома к электрическим сетям

Злоумышленницу привлекли к административной ответственности.

Мировой судья Краснинского судебного участка Становлянского судебного района рассмотрела дело об административном правонарушении в отношении 45-летней местной жительницы. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, злоумышленница самовольно подключила жилой дом к электрическим сетям ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

Более того, оказалось, что электрооборудование в доме было подключено в обход индивидуального прибора учета электроэнергии, что повлекло безучетное потребление электричества. Правонарушительницу оштрафовали на 10 тысяч рублей.