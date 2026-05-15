67-летний водитель «Рено» погиб в ДТП в Липецкой области

На автодороге Хлевное – Тербуны столкнулись три автомобиля. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

В Хлевенском округе в ДТП погиб 67-летний водитель автомобиля «Рено». По данным областной Госавтоинспекции, смертельная автоавария произошла 14 мая в половине одиннадцатого утра на дороге Хлевное – Тербуны.

В ведомстве уточнили, что на указанной дороге столкнулись три легковушки. «Хендай» с 21-летним водителем столкнулся с «Рено», а «Рено от удара влетел в «Шкоду», управлял которой 26-летний молодой человек.

Водителя «Рено» не успели доставить в больницу. От полученных травм он скончался по дороге в учреждение здравоохранения.