НовостиОбщество15 мая 2026 7:27

С января по март Банк России получил более 500 жалоб от жителей Липецкой области

Количество подобных обращений уменьшилось
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Значительно сократилось число претензий по поводу кибермошенничества. Фото из архива «КП».

С января по март Банк России получил более 500 жалоб от жителей Липецкой области. Это почти на 12,5% меньше, чем год назад. Жалобы на микрофинансовые организации снизились в 2 раза. Значительно сократилось число претензий по поводу кибермошенничества. Также липчане реже жаловались на проблемы с возвратом денег за дополнительные услуги. Такими данными поделились в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Уточняется, что в 2 раза уменьшилось количество жалоб по вопросам страхования. Жители реже сетовали на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) финансовыми организациями. Граждане самостоятельно уточняли и при необходимости оспаривали значение КБМ через сайт Национальной страховой информационной системы.