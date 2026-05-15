21-летнего жителя Липецка уличили в трех кражах, грабеже и мошенничестве

Левобережный районный суд города Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Молодого человека уличили в мошенничестве, грабеже и трех кражах.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, в прошлом году фигурант украл оставленный в общественном месте смартфон. Через личный кабинет владельца он заказал на маркетплейсе товар с оплатой в рассрочку и завладел им, попросив знакомого получить заказ. Вину подсудимого доказали и в краже из гаража компьютерного оборудования стоимостью 136,6 тысячи рублей. Его же поймали на краже цифровой электроники на сумму 4 тысячи рублей из чужого жилища. Кроме того, применяя физическое насилие, он отнял у женщины телефон.

– Приговором суда подсудимому по совокупности совершенных преступлений назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей. При назначении наказания суд учел молодой возраст, полное возмещение ущерба и раскаяние, – сообщили в пресс-службе судов региона.