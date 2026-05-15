В Липецке 14-летнего школьника обвиняют в ложных сообщениях о терактах

В ноябре прошлого года подросток сообщил о планируемом теракте в торговом центре. Скриншот видеозаписи, предоставленной УМВД России по Липецкой области.

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего школьника. Подростка обвиняют в ложных сообщениях о терактах. Со слов восьмиклассника, он не знал, что за подобные злодеяния предусмотрена уголовная ответственность, и хотел просто пошутить.

По данным пресс-службы областного УМВД, в ноябре прошлого года несовершеннолетний злоумышленник сообщил о нахождении на территории торгового центра в Октябрьском районе города взрывоопасных предметов. Сотрудники полиции и других ведомств обследовали объект социальной инфраструктуры и прилегающей к нему местности и не нашли ничего подозрительного. Подростка вычислили и задержали. Он признался в совершении еще одного аналогичного преступления. Учителя математики восьмиклассник решил напугать информацией о том, что в школе якобы планируется террористический акт.

– В ходе обыска, проведенного по месту жительства школьника, полицейские изъяли компьютерную технику и сотовые телефоны, посредством которых подросток отправил сообщение. В настоящее время следователь вынес постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к подростку принудительной меры воспитательного воздействия, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.