Два липецких бойца СВО возвращаются из украинского плена

Из украинского плена возвращаются два липецких бойца СВО. Их освободили сегодня, 15 мая. Об этом стало известно из сообщения губернатора Игоря Артамонова.

– Наши бойцы сейчас в Беларуси. Восстанавливаются. Врачи и психологи рядом. Затем ребята поедут на Родину, будут проходить необходимое лечение и реабилитацию, встречаться с близкими. Со стороны региона будет обеспечена полная поддержка, – заверил глава Липецкой области.

Игорь Артамонов выразил благодарность уполномоченному по правам человека в Липецкой области Ираиде Тихоновой, подчеркнув, что она прилагает огромные усилия для освобождения российских военнослужащих.