Директор липецкой фирмы продал родственнику служебную машину и попал под уголовное дело

В Добринском округе генеральный директор коммерческой организации стал фигурантом уголовного дела. Руководителя подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным пресс-службы Следственного комитета Липецкой области, при наличии долга по зарплате перед работниками на сумму более двух с половиной миллионов рублей фигурант действовал вопреки интересам предприятия и продал принадлежащий фирме легковой автомобиль родственнику по заведомо заниженной стоимости. При этом долг по зарплате руководитель не погасил.

– В результате противоправных действий причинен имущественный ущерб организации. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой Добринского района, – сообщили в областном следкоме.

Расследование продолжается. Подозреваемому грозит наказание вплоть до 4 лет лишения свободы. По факту невыплаты заработной платы Грязинским МСО СУ СК России по Липецкой области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.