НовостиПолитика16 мая 2026 7:13

В ночь на 16 мая дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники над Липецкой областью

В регионе с 10 вечера и до 10 утра действовал красный уровень
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В официальных каналах власти информации о пострадавших и разрушениях к этому часу не появилось.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Над Липецкой областью в ночь на 16 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили вражеские беспилотники. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ. В регионе с 10 вечера и до 10 утра действовал красный уровень. В официальных каналах власти информации о пострадавших и разрушениях к этому часу не появилось.

По данным силового ведомства, в течение прошедшей ночи в небе над Россией сбили 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме Липецкой области, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.