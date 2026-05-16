В ночь на 16 мая дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники над Липецкой областью

Над Липецкой областью в ночь на 16 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили вражеские беспилотники. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ. В регионе с 10 вечера и до 10 утра действовал красный уровень. В официальных каналах власти информации о пострадавших и разрушениях к этому часу не появилось.

По данным силового ведомства, в течение прошедшей ночи в небе над Россией сбили 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме Липецкой области, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.