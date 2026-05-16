К обрушению крыши липецкого завода «Моторинвест» привели проектно-строительные причины

Государственная инспекция труда в Липецкой области завершила расследование группового несчастного случая, произошедшего 19 февраля с работниками АО «Эвиа». Напомним, в тот день в деревне Гребенкино Краснинского округа на предприятии «Моторинвест» произошло обрушение крыши одного из цехов. Под завалами были люди. Спасатели извлекли восьмерых человек. Обошлось без погибших. Предварительной причиной ЧП тогда называли скопление снега. В областной Гострудинспекции в ходе проверки выяснили, что первопричиной несчастного случая все же стали проектно-строительные недочеты.

– По ряду различных проектно-строительных причин в одном из цехов произошло обрушение конструкции здания. Обстоятельства несчастного случая определены как повреждения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Потребовалось проведение экспертных работ с привлечением аккредитованных специалистов-экспертов. На основании собранных материалов установлены лица, допустившие нарушения требований охраны труда. Так как действия пострадавших работников в момент несчастного случая были обусловлены трудовыми отношениями с работодателем, несчастный случай по результатам расследования квалифицирован как несчастный случай на производстве, – сообщили в Государственной инспекции труда Липецкой области.