В Елец прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

15 мая в Вознесенский кафедральный собор города Ельца прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Святыню доставили по благословению Преосвященнейшего Максима, епископа Елецкого и Лебедянского. Об этом сообщили в Елецкой епархии. Перед ковчегом вознесена молитва блаженной Старице.

У прихожан есть возможность поклониться частице мощей блаженной Матроны Московской и попросить у нее заступничества и помощи. Проводы святыни состоятся 19 мая.