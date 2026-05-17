Жительница Липецкой области подговорила 11-летнюю девочку украсть кофе

18-летняя жительница Грязей попала сразу под две уголовные статьи. Ее обвиняют в вовлечение несовершеннолетней в преступление и покушении на кражу чужого имущества. Об этом сообщили в УМВД по Липецкой области.

В марте девушка подговорила 11-летнюю знакомую украсть кофе из магазина, расположенного на улице 30 лет Победы. Обвиняемая пообещала девочке денежное вознаграждение, после перепродажи четырех банок. Подросток прятала товар в подкладке пуховика, пока инициатор преступления наблюдала за обстановкой. Затем они попытались незаметно пронести похищенное через кассовую зону, но их остановила охрана магазина.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.