Директора липецкой стройфирмы уличили в аферах с контрактами на 103 миллиона рублей

Фигуранта задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В Липецке директора стройфирмы, специализирующейся на строительстве и оказании услуг по производству технических работ и монтажу отопительных систем, уличили в аферах с исполнением контрактов на общую сумму более 103 миллионов рублей. Бизнесмена задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в отделе информации и общественных связей областного УМВД, в период с 2021-го по 2025 год злоумышленник заключал договоры подряда с муниципальными учреждениями, образовательными и коммерческими организациями в Липецкой области, Подмосковье и Нижнем Новгороде. Взятые на себя обязательства он либо не выполнял вовсе, либо осуществлял в минимальном объеме. Заказчикам об оказанных услугах фигурант предоставлял фиктивные сведения, а полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. Любые разногласия с контрагентами мужчина объяснял непредвиденными трудностями и обещал выполнить условия контрактов позже.

Расследование продолжается. В доме фигуранта и в офисах организации провели обыски – изъяли документацию, телефоны, жесткие диски, компьютерную технику, а также два серверных шкафа, обеспечивавших работу локальной сети компании и хранение сведений о финансовых операциях.

– По ходатайству следователя наложены аресты на личный автомобиль коммерсанта, на принадлежащие ему жилые и нежилые помещения, транспортные средства фирмы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств его противоправной деятельности, – уточнили в УМВД России по Липецкой области.