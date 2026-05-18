НовостиОбщество18 мая 2026 8:53

Липчанка пожаловалась главе СКР на гражданского мужа дочери

Женщина рассказала о похищении, краже денег и документов
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Липецка записала видеообращение к председателю Следственного комитета России. Александру Бастрыкину она пожаловалась на гражданского мужа дочери. Со слов женщины, он похитил ее, увез за пределы города и насильно удерживал в помещении. Когда потерпевшей удалось сбежать, она обнаружила, что с ее банковского счета украли полтора миллиона рублей, а также забрали паспорт и документы на недвижимое имущество. Женщина опасается за свою жизнь и вынуждена скрываться.

Следственными органами СК России по Липецкой области по данному факту организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека). Как сообщили в Центральном аппарате ведомства, глава Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, установленных обстоятельствах и по доводам обращения.