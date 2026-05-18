С 20 мая в лесах Липецкой области вводят особый противопожарный режим. Ограничения будут действовать до 30 сентября. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства региона.

Жителям напомнили, что строго запрещено делать в этот период. Под запретом – разведение костров, выжигание сухой растительности, уничтожение в огне мусора, использование мангалов и прочих приспособлений для приготовления пищи на открытом огне. За нарушение обязательных требований грозят внушительные штрафы: на физических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных – от 60 до 90 тысяч рублей, на юридических – от 600 тысяч до миллиона рублей.

О случаях возгорания в лесу липчан просят сообщать по бесплатному телефону: 8-800-100-94-00.