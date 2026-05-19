В Минобороны РФ подтвердили информацию о сбитых над Липецкой областью БПЛА

Всего в небе над Россией сбили 315 украинских беспилотников. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 19 мая над территорией Липецкой области перехватили и уничтожили вражеские беспилотники. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ. Красный уровень в регионе действовал с часу ночи до половины седьмого утра.

По данным силового ведомства, всего в небе над Россией дежурные средства ПВО сбили 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны уничтожили также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.