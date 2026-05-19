В Ельце на площади Победы столкнулись четыре легковушки

Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

18 мая в Ельце на площади Победы произошло ДТП, в результате которого тяжелую травму получила молодая автомобилистка. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, столкнулись автомобили «Рено» с 23-летним водителем, «Ниссан» под управлением 53-летнего мужчины и «Лада Гранта» с 29-летней девушкой за рулем.

От удара отечественную легковушку отбросило на стоящий «Пежо». В результате произошедшего девушке-водителю потребовалась медицинская помощь. Ее доставили в больницу и госпитализировали.

