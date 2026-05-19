НовостиОбщество19 мая 2026 7:50

29 мая в Быхановом саду Липецка откроют «Охоту на шкаф»

Жителям предлагают избавиться от ненужных вещей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Можно сдать одежду, постельное белье, другие текстильные изделия.

29 мая в 16:00 в Быхановом саду Липецка откроют «Охоту на шкаф». Горожанам предлагают избавиться от ненужных вещей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– Жители смогут очистить от ненужных вещей свои шкафы. Все вещи хорошего качества организаторы передадут в социальные службы, а остальные отправятся на переработку в производство регенерированного волокна для изготовления игрушек, матрацев и фуфаек, – уточнили в мэрии областного центра.

Можно сдать одежду, постельное белье, другие текстильные изделия. Главное условие – все они должны быть чистыми. Кроме того, организаторы обещают принимать стекло (обязательно чистое) и зубные щетки. Их переработкой займется компания «ЭкоПром-Липецк».

Участников экомарафона ждут различные мастер-классы – изготовление шопперов, рисунок песком, создание оригинальных футболок с помощью термопресса.