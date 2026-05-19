13 лет дали жительнице Липецка за сбыт наркотиков через закладки

В апреле 2025 года женщина была осуждена за аналогичные преступления, но получила отсрочку.

Октябрьский районный суд города Липецка огласил приговор 33-летней местной жительнице. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, женщину признали виновной в преступлениях в сфере оборота наркотиков.

Судом установлено, что злоумышленница вступила в сговор с неустановленным лицом в Интернете, приобретала бесконтактным способом партии наркотиков, хранила их при себе и по месту жительства, размещала в тайниках-закладках и передавала о них информацию приобретателям. Эту деятельность липчанка осуществляла в июне-августе прошлого года, несмотря на то что в апреле была осуждена за аналогичные преступления. Тогда женщине дали отсрочку от отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. В этот раз суд отсрочку отменил и приговорил фигурантку к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.