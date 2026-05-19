Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 9:17

Подрядчика в Липецкой области оштрафовали на 533 тысячи рублей за плохой ремонт дорог

В пределах гарантийного срока заказчик обнаружил дефекты
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Истец требовал взыскать 533 тысячи рублей, однако потом увеличил сумму до 1,8 миллиона рублей.

Истец требовал взыскать 533 тысячи рублей, однако потом увеличил сумму до 1,8 миллиона рублей.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел дело о взыскании штрафа за некачественный ремонт дорожного покрытия. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, с иском к ООО «Газ Ресурс» обратилось управление дорог, транспорта и благоустройства города Ельца.

В 2020 году между истцом и ответчиком был заключен контракт на выполнение ремонта дорог на нескольких улицах города. В пределах 5-летнего гарантийного срока заказчик обнаружил дефекты, которые подрядчик в установленный срок не устранил.

– Первоначально истец требовал взыскать 533 тысячи рублей, однако в ходе рассмотрения дела увеличил сумму исковых требований до 1,8 миллиона рублей. Суд признал обоснованным размер штрафа в 533 тысячи рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано, – сообщили в пресс-службе судов региона.

Уточняется, что ответчик ходатайствовал о снижении штрафа до 100 тысяч, но суд указал, что размер штрафа учитывает баланс интересов сторон, а исключительных обстоятельств для его уменьшения не имеется.