Подрядчика в Липецкой области оштрафовали на 533 тысячи рублей за плохой ремонт дорог

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел дело о взыскании штрафа за некачественный ремонт дорожного покрытия. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, с иском к ООО «Газ Ресурс» обратилось управление дорог, транспорта и благоустройства города Ельца.

В 2020 году между истцом и ответчиком был заключен контракт на выполнение ремонта дорог на нескольких улицах города. В пределах 5-летнего гарантийного срока заказчик обнаружил дефекты, которые подрядчик в установленный срок не устранил.

– Первоначально истец требовал взыскать 533 тысячи рублей, однако в ходе рассмотрения дела увеличил сумму исковых требований до 1,8 миллиона рублей. Суд признал обоснованным размер штрафа в 533 тысячи рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано, – сообщили в пресс-службе судов региона.

Уточняется, что ответчик ходатайствовал о снижении штрафа до 100 тысяч, но суд указал, что размер штрафа учитывает баланс интересов сторон, а исключительных обстоятельств для его уменьшения не имеется.