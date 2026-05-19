Елецкие врачи спасли 14-летнего подростка с 15-м переломом хрупких костей

В Ельце врачи провели сложные операции 14-летнему мальчику, который страдает редким и тяжелым заболеванием. Кости подростка хрупкие, как стекло. Детей с таким диагнозом называют «хрустальными». За свою жизнь школьник перенес уже 14 переломов. 15-й произошел после падения с качелей.

– Мальчик поступил в приемный покой Елецкой городской детской больницы 9 мая. Сложная травма обеих ног на фоне врожденной хрупкости костей, когда каждая секунда, каждое движение хирурга имеют значение. Диагноз – закрытый перелом со смещением правой бедренной кости и чрезвертельный перелом левого бедра без смещения, – рассказала глава областного минздрава Лилия Самошина.

Хирурги выполнили две сложные операции подряд. Бригада провела в операционной более 6 часов. Как сообщила Лилия Самошина, операции прошли успешно. Врачи делают все возможное для того, чтобы поставить мальчика на ноги.