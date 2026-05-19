До 8 лет грозит жителю Липецкой области за попытку дать взятку инспекторам ДПС

Прокуратура Усманского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина пытался дать взятку инспекторам ДПС. Фигуранта ждет скамья подсудимых.

Как сообщили в надзорном ведомстве, поздним вечером в феврале полицейские остановили машину обвиняемого и выяснили, что за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь уйти от наказания за нетрезвое вождение, автомобилист предложил инспекторам ДПС взятку в сумме 100 тысяч рублей. Стражи правопорядка от денег отказались и сообщили о противоправных действиях водителя в дежурную часть. Теперь мужчине грозит лишение свободы до 8 лет.