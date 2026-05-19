НовостиОбщество19 мая 2026 11:17

Обманутой мошенниками липецкой пенсионерке вернули 41 тысячу рублей

Деньги взыскали с жительницы Ростовской области
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В феврале женщина взяла кредит и перевела деньги на «безопасный» счет. Фото из архива «КП».

В прокуратуру Воловского округа обратилась пожилая местная жительница. Она рассказала, что ее обманул мошенник. Летом 2024 года незнакомец позвонил пенсионерке, представился сотрудником банка, убедил взять кредит и перевести на «безопасный» счет 41 тысячу рублей. В полиции возбудили уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что владелицей счета, на который женщина перевела деньги, оказалась жительница Ростовской области.

Прокурор направил в суд иск о взыскании в пользу обманутой пенсионерки суммы неосновательного обогащения. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, исковые требования удовлетворены. В настоящее время судебное решение исполнено – потерпевшей вернули похищенные у нее деньги.