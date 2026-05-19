Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 11:37

В Ельце жильцам трех многоэтажек незаконно повысили тариф на содержание жилья

Правление товарищества объяснило принятое решение ростом МРОТ
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Собственникам квартир сделали перерасчет на общую сумму более 270 тысяч рублей.

Собственникам квартир сделали перерасчет на общую сумму более 270 тысяч рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ельце жильцам трех многоэтажек с января повысили тариф на содержание и ремонт общего имущества. Дома эти находятся в управлении ТСЖ. Причину повышения объяснили ростом минимального размера оплаты труда. Сотрудники прокуратуры провели проверку и указали председателю товарищества на незаконность принятого решения. Ему внесли представление и заставили произвести собственникам квартир перерасчет на общую сумму более 270 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве пояснили, что законодательство не предусматривает ни индексации размера платы за содержание жилья, ни возможности для ТСЖ самостоятельно увеличивать тариф. Подчеркивается, что подобные решения нельзя принимать без общего собрания собственников помещений.