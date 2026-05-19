В Ельце жильцам трех многоэтажек незаконно повысили тариф на содержание жилья

В Ельце жильцам трех многоэтажек с января повысили тариф на содержание и ремонт общего имущества. Дома эти находятся в управлении ТСЖ. Причину повышения объяснили ростом минимального размера оплаты труда. Сотрудники прокуратуры провели проверку и указали председателю товарищества на незаконность принятого решения. Ему внесли представление и заставили произвести собственникам квартир перерасчет на общую сумму более 270 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве пояснили, что законодательство не предусматривает ни индексации размера платы за содержание жилья, ни возможности для ТСЖ самостоятельно увеличивать тариф. Подчеркивается, что подобные решения нельзя принимать без общего собрания собственников помещений.